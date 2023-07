BMW M 1000 R: Ist die Stärkste zu stark im Alltag?

Was heißt das für den Normalfahrer? Die BMW M 1000 R ist sicherer zu fahren als so manches ältere Bike ohne die ganze Elektronik. Einmal auf einem alten Bock überbremst und der Fahrer riskiert einen Sturz. Die M 1000 R verhindert sogar in Schräglage das Blockieren des Rades. Auf der anderen Seite greift die Traktionskontrolle sogar in Schräglage ein, wenn man zu heftig am Gasgriff dreht. Man darf sie nur vorher nicht zu scharf eingestellt haben. Aber wer das seinem Fahrkönnen entsprechen macht (oder einfach im normalen Straßenmodus bleibt), wird kein Problem haben.