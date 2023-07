Autounfall: Was man macht, wenn es „kracht“

Im letzten Jahr haben sich in Österreich 34.869 Unfälle mit Personenschäden ereignet, bei denen 43.262 Menschen verletzt wurden. 370 verloren dabei ihr Leben. Das ist - so tragisch jeder einzelne Unglücksfall auch ist - der drittniedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 1961. Nur in den zwei „Corona-Jahren“ 2020 und 2021, als mehrere Lockdowns das Verkehrsgeschehen maßgeblich beeinflussten, gab es weniger Verkehrstote.