Mopedlenker übersah Pkw: In Tiefschlaf versetzt

Der 17-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war am Montag gegen 8 Uhr auf der Treffelsdorfer Landestraße (L86a) in Richtung Magdalensberg Landesstraße (L85) unterwegs und beabsichtigte nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er das Auto eines 26-jährigen Steirers, der auf der L85 in Richtung Berg unterwegs war. Der Steirer versuchte vergeblich noch auszuweichen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mopedlenker von seinem Fahrzeug geschleudert. Der Autolenker verständigte die Rettungskräfte.