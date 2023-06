Der Bluff mit der Vermögenssteuer

Es konnte ja gar nicht anders kommen: Beim Gewerkschaftstreff überbot der neue SPÖ-Chef Babler alle anderen in seiner Sehnsucht nach einer Vermögenssteuer. Das würde Milliarden Euro einbringen und sei international längst üblich: In 19 von 27 EU-Staaten gibt es so etwas. Behauptete zumindest Babler.