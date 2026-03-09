Was den ORF zur leichten Beute für Feinde macht

Den ORF zu verteidigen, ist gar nicht leicht. Für den Erhalt spricht, dass es ihn ewig gibt. Das bedeutet im Zeitalter der Verluste ein Stück Gewohnheit für die Generationen FS1 und FS2. Der ORF ist wie der eingedepschte Lampenschirm im Vorhaus, den man reparieren lassen sollte, aber nie in den Müll werfen würde.