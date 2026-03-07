Der talentierte Herr Babler und seine Funktionäre

Man wird sehen, was er für „euch“ Wähler dann aus seinem Zaubersack verteilen wird. Ob sich die österreichischen Wähler auch so dankbar zeigen werden wie die sozialdemokratischen Parteifunktionäre? Dafür wird eine gelungene Parteitagsrede nicht reichen. Aber vielleicht hat Andreas Babler ja auch noch mehr im Köcher. Vielleicht gelingt es ihm ja auch einmal, nicht nur rote Funktionäre, sondern auch Wähler zu gewinnen.