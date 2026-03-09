Am Weg zu ihrer Tochter verschwand Seniorin (83)

Bange Stunden für eine Familie im Mühlviertel in Oberösterreich. Eine 83-Jährige wollte am Sonntag mit dem Zug zu ihrer Tochter fahren, doch dort kam sie nie an. Stundenlang wurde nach der Frau gesucht. Erst am Sonntag konnte die Seniorin schließlich gefunden werden – lebend.
Im Raum Gramastetten gab es am Montag eine große Suchaktion nach einer 83-jährigen Frau, die in der Nacht abgängig gemeldet worden war. Die Mühlviertlerin wollte Sonntagnachmittag ihre Tochter besuchen, stieg aus dem Bus und stürzte dann mitten im Wald auf dem Weg.
Suche am falschen Ort
Zuerst wurde in St. Veit mit dem Hubschrauber nach ihr gesucht, denn ihr Handy lag dort daheim. Die Suche musste wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden. Erst am Montag befragten Polizisten die Buslenker. Gegen 13 Uhr wurde die Seniorin dann mit einer Suchdrohne gefunden. Sie war zwar desorientiert, aber ansprechbar und unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.