Am Weg zu ihrer Tochter verschwand Seniorin (83)

Suche am falschen Ort

Zuerst wurde in St. Veit mit dem Hubschrauber nach ihr gesucht, denn ihr Handy lag dort daheim. Die Suche musste wegen der einbrechenden Dunkelheit abgebrochen werden. Erst am Montag befragten Polizisten die Buslenker. Gegen 13 Uhr wurde die Seniorin dann mit einer Suchdrohne gefunden. Sie war zwar desorientiert, aber ansprechbar und unverletzt.