Linke Schmierereien bei Parteigebäuden angeklagt

„Politische Aktionen“ in WG – aber dies hier nicht

Die vier Angeklagten – drei Männer und eine Frau im Alter von 29, 38, 31 und 36 Jahren – wiesen bei der Verhandlung am Montag am Landesgericht Innsbruck jegliche Schuld weit von sich. Man habe damit „nichts zu tun“, hieß es unisono vom Quartett – einer Studentin, einem Arbeitslosen sowie zwei Gastronomen. Dass sie sich gut kennen, bestritt das Vierergespann nicht. So lebe man in einer Wohngemeinschaft und treffe sich oft in einem Lokal in Innsbruck, das vom Erstangeklagten und vom Viertangeklagten betrieben wird, zur Vorbereitung von „politischen Aktionen“. Illegale Aktionen wie die Fassaden-Schmierereien seien aber nicht dabei gewesen, sagte man aus und gab sich ansonsten recht wortkarg.