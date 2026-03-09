Vorteilswelt
„Krone"-Gastkommentar

Materialschlacht

Kolumnen
09.03.2026 09:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
Der seit neun Tagen tobende Iran-Krieg zählt mit Kosten von über zwei Milliarden Dollar täglich bereits zu den teuersten Konflikten. Noch nie wurden in so kurzer Zeit so viele und so kostspielige Präzisionswaffen abgefeuert.

Die USA setzen auf Tomahawk-Marschflugkörper, das Stück um zwei Millionen. Doppelt so teuer sind Arrow-Abfangraketen. In der Regel werden zwei davon auf eine iranische Rakete im Wert von rund 200.000 Dollar gelenkt. Bei einem Angriff mit 300 Raketen investiert der Iran 60 Millionen Dollar, während Israel für die Abwehr zumindest eine halbe Milliarde aufbringen muss. US-Flotten verfügen zudem über SM-3-Abfangraketen, deren Preis bis zu 30 Millionen beträgt. Damit wird Verteidigung mitunter hundertmal teurer als Angriff: eine Materialschlacht als Kapitalschlacht.

Die USA und Israel erklären, iranische Raketenanlagen weitgehend ausgeschaltet zu haben. Militärexperten warnen jedoch, Teheran könnte brandgefährliche (atomare) Systeme zurückhalten, bis die Abwehr geschwächt ist – was vor allem für arabische US-Verbündete fatal wäre.

De facto sind die wirtschaftlichen Folgen enorm, sie dürften einen dreistelligen Milliardenbetrag erreichen. Dubai hat als sicherer Hafen ausgedient, und allein die Tourismuseinbußen im Nahen Osten könnten heuer 50 Milliarden Dollar übersteigen. Dazu kommen globale Mehrkosten, die jeder von uns für Energie und Treibstoff zu tragen hat. In diesem Krieg steigen nicht nur die Raketen, sondern auch die Rechnungen.

Kolumnen
09.03.2026 09:00
