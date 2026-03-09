Die USA setzen auf Tomahawk-Marschflugkörper, das Stück um zwei Millionen. Doppelt so teuer sind Arrow-Abfangraketen. In der Regel werden zwei davon auf eine iranische Rakete im Wert von rund 200.000 Dollar gelenkt. Bei einem Angriff mit 300 Raketen investiert der Iran 60 Millionen Dollar, während Israel für die Abwehr zumindest eine halbe Milliarde aufbringen muss. US-Flotten verfügen zudem über SM-3-Abfangraketen, deren Preis bis zu 30 Millionen beträgt. Damit wird Verteidigung mitunter hundertmal teurer als Angriff: eine Materialschlacht als Kapitalschlacht.