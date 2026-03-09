Gold für Russland – Hymne erstmals wieder gespielt

Wegen staatlich organisierten Dopings und vor allem wegen des seit vier Jahren andauernden Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine durften einzelne russische Sportler in den vergangenen Jahren allenfalls als neutrale Athleten ohne Flaggen, Symbole und Hymne im internationalen Sport antreten. Das hat sich bei den Paralympics in Italien durch einen Beschluss der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) im vergangenen Herbst geändert. Dort war die Wiederaufnahme von Russland und Belarus per Wahl entschieden worden. Österreich hatte damals dagegen gestimmt.