Paralympics

Gold für Russland – Hymne erstmals wieder gespielt

Wintersport
09.03.2026 16:03
Warwara Worontschichina
Warwara Worontschichina(Bild: AP/Emilio Morenatti)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren ist bei den Paralympics wieder die russische Hymne ertönt. In Cortina wurde am Montag die Russin Warwara Worontschichina für ihren Super-G-Sieg in der stehenden Klasse mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Im Anschluss erklang die Hymne ihres Landes, da Russland im Gegensatz zu Olympia bei den Paralympischen Spielen wieder als Vollmitglied zählt. Die Siegerehrung verlief ohne Vorfälle, die Alpinskiläuferin erhielt Applaus vom Publikum.

0 Kommentare

„Es ist so speziell für mich, weil es meine ersten Paralympischen Spiele sind. Mein Traum als Kind ist wahr geworden. Wenn ich meine Flagge sehe, dann ist das sehr speziell“, sagte Worontschichina nach der Medaillenverleihung vor internationalen Journalisten. Die 23-Jährige hatte in der Abfahrt bereits Bronze gewonnen.

Österreichs Para-Athletensprecher Markus Salcher hatte vor Beginn der Para-Spiele gemeint, er würde sich mit dem Abspielen der russischen Hymne „schon schwer tun“. Zweifel an den sportlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten aus Russland gebe es aber keine.

Lesen Sie auch:
Elina Stary lag auf Medaillenkurs, ehe ein wild aussehender Sturz ihr erstes Rennen bei den ...
Sah wild aus
Sturz kostete Tochter von Ex-Fußballprofi Medaille
09.03.2026
Paralympics
Zweite Goldmedaille für Johannes Aigner!
09.03.2026
Paralympics
Silbermedaille für Veronika Aigner im Super-G!
09.03.2026

Wegen staatlich organisierten Dopings und vor allem wegen des seit vier Jahren andauernden Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine durften einzelne russische Sportler in den vergangenen Jahren allenfalls als neutrale Athleten ohne Flaggen, Symbole und Hymne im internationalen Sport antreten. Das hat sich bei den Paralympics in Italien durch einen Beschluss der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) im vergangenen Herbst geändert. Dort war die Wiederaufnahme von Russland und Belarus per Wahl entschieden worden. Österreich hatte damals dagegen gestimmt.

Wintersport
09.03.2026 16:03
