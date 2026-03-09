Junge Mutter wegen Süchtigem auf der Anklagebank

Sechs Einkäufe und ein „glitzernder Kokainstein“

Dieser Mann ist dem vierten Ruf zur Hauptverhandlung endlich gefolgt – Post kann ihm nicht zugestellt werden, er ist jetzt obdachlos. Der 30-Jährige wirkt fahrig. „Ich bin seit einem halben Leben abhängig, auch von den argen Sachen“, sagt er im Zeugenstand, ehe zum Rundumschlag angesetzt wird. Die Frau – sie war damals schwanger – habe ihm Anfang 2025 sechsmal je ein Gramm Kokain verkauft. „Mehr kann ich mir mit dem AMS-Geld nicht leisten.“