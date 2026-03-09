„Weißmann konnte die Vorwürfe nicht aufklären“

Dass Weißmann sich rechtliche Schritte vorbehält, verwundert im Stiftungsrat des ORF. Dessen Vorsitzender Heinz Lederer sagt: „Die Vorwürfe waren manifest und es gab Ton-, Bild- und Textpassagen dazu. Wir haben dem Generaldirektor vier Tage Zeit gegeben, um das aufzuklären. Das ist ihm nicht gelungen.“ Am Sonntag sei Weißmann nach Ablauf der Frist beurlaubt worden, am Montagmorgen habe man den Rest der Stiftungsratsmitglieder informiert. Das dementiert der Ex-General: Er habe die Dokumente nie zu Gesicht bekommen.