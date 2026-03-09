NEOS warten mit Überraschung für EU-Top-Job auf

Lauter Kritiker mit ordentlich Erfahrung

Die NEOS begründen die Entscheidung mit Loackers Erfahrung in der öffentlichen Finanzkontrolle sowie in wirtschaftlichen und institutionellen Fragen. Während seiner Zeit im Nationalrat war er unter anderem Mitglied im Rechnungshof- und Budgetausschuss und sammelte dort Erfahrung in der parlamentarischen Kontrollarbeit.