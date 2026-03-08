Frauentag 2026: Wann ist ein Mann ein Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann? Eine Frage, die sich viele Jungen in den sozialen Medien beantworten. Die Sozialisierung findet mittlerweile hauptsächlich auf TikTok & Co. statt. Dort, wo Teenager schnell in den Sog der „Mannosphäre“ gezogen werden. In diese Antithese zum Feminismus, die im radikalsten Fall von Influencern wie Andrew Tate befeuert wird. Für ihn sind Frauen Eigentum der Männer und ihnen von Natur aus unterlegen. Dass er wegen Menschenhandels und Vergewaltigung angeklagt ist, stört seine Millionen Follower nicht.