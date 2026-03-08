Vorteilswelt
„Krone“-Kolumne

Frauentag 2026: Wann ist ein Mann ein Mann?

Kolumnen
08.03.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
Wann ist ein Mann ein Mann? Seltsam, sich diese Frage ausgerechnet am Frauentag zu stellen. An einem Tag, an dem es doch eigentlich um Gleichstellung, Frauenrechte, Gender Pay Gap und unbezahlte Care-Arbeit gehen sollte. Und doch kommt man nicht drumherum, wenn 31 Prozent Männer der Generation Z (zwischen 1996 und 2012 geboren) der Überzeugung sind, dass eine Ehefrau ihrem Mann immer gehorchen sollte – und ähnlich viele Gewalt gegen Frauen ganz okay finden.

Eine Studie zeigte diese Woche auf, welch große Kehrtwende junge Menschen in Sachen Gleichberechtigung nehmen. Der Mann hat das letzte Wort in der Ehe, Kinderbetreuung ist unmännlich und „gute Frauen“ sollen sich in sexueller Zurückhaltung üben. Nur einige der Punkte mit einer erschreckend hohen Zustimmungsrate.

Wann ist ein Mann ein Mann? Eine Frage, die sich viele Jungen in den sozialen Medien beantworten. Die Sozialisierung findet mittlerweile hauptsächlich auf TikTok & Co. statt. Dort, wo Teenager schnell in den Sog der „Mannosphäre“ gezogen werden. In diese Antithese zum Feminismus, die im radikalsten Fall von Influencern wie Andrew Tate befeuert wird. Für ihn sind Frauen Eigentum der Männer und ihnen von Natur aus unterlegen. Dass er wegen Menschenhandels und Vergewaltigung angeklagt ist, stört seine Millionen Follower nicht.

Wann ist ein Mann ein Mann? Ein echter Mann ist doch viel eher der, für den Gleichstellung und Feminismus keine Bedrohung sind – und der erkennt, warum der Frauentag leider immer noch so relevant ist.

Kolumnen
08.03.2026 06:45
