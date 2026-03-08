Frauentag 2026: Wann ist ein Mann ein Mann?

Wann ist ein Mann ein Mann? Seltsam, sich diese Frage ausgerechnet am Frauentag zu stellen. An einem Tag, an dem es doch eigentlich um Gleichstellung, Frauenrechte, Gender Pay Gap und unbezahlte Care-Arbeit gehen sollte. Und doch kommt man nicht drumherum, wenn 31 Prozent Männer der Generation Z (zwischen 1996 und 2012 geboren) der Überzeugung sind, dass eine Ehefrau ihrem Mann immer gehorchen sollte – und ähnlich viele Gewalt gegen Frauen ganz okay finden.
Eine Studie zeigte diese Woche auf, welch große Kehrtwende junge Menschen in Sachen Gleichberechtigung nehmen. Der Mann hat das letzte Wort in der Ehe, Kinderbetreuung ist unmännlich und „gute Frauen“ sollen sich in sexueller Zurückhaltung üben. Nur einige der Punkte mit einer erschreckend hohen Zustimmungsrate.
Wann ist ein Mann ein Mann? Eine Frage, die sich viele Jungen in den sozialen Medien beantworten. Die Sozialisierung findet mittlerweile hauptsächlich auf TikTok & Co. statt. Dort, wo Teenager schnell in den Sog der „Mannosphäre“ gezogen werden. In diese Antithese zum Feminismus, die im radikalsten Fall von Influencern wie Andrew Tate befeuert wird. Für ihn sind Frauen Eigentum der Männer und ihnen von Natur aus unterlegen. Dass er wegen Menschenhandels und Vergewaltigung angeklagt ist, stört seine Millionen Follower nicht.
Wann ist ein Mann ein Mann? Ein echter Mann ist doch viel eher der, für den Gleichstellung und Feminismus keine Bedrohung sind – und der erkennt, warum der Frauentag leider immer noch so relevant ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.