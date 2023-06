Mercedes EQS SUV: So überrascht das E-Reise-Schiff

Bediensystem erfordert Einarbeitung

Mit dem MBUX-Bediensystem kommt man prinzipiell gut zurecht, wenn man sich eingearbeitet hat. Auch die E-Auto-spezifischen Funktionen des EQS sind sind up to date, er legt auch Routen mit Ladestopps und man kann beeinflussen, mit welchem Ladestand man an Ladepunkten oder am Ziel ankommen will. Manche Dinge muss man aber wissen, sonst findet man sie nicht (siehe Video!). Und es hat sich ein Problem gezeigt: Das Navigationssystem hat Probleme damit, die passende Route zu legen. Mercedes will das per Update in den Griff bekommen.