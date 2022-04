Mercedes EQS: Da müssen wir sehr genau hinschauen

Die Sache mit der Bremse

Natürlich wird auch während der Fahrt geladen, nämlich immer dann, wenn man vom „Gas“ geht (außer man hat per Lenkradpaddle „Segeln“ als Rekuperationsmodus gewählt) oder beim Tritt aufs Bremspedal. Und damit sind wir beim einzigen wirklich störenden Punkt am Mercedes EQS. Man kann auch beim EQS die Rekuperation so stark einstellen, dass man oft nur durch Lupfen bremsen muss. Bei den meisten Elektroautos bleibt das Bremspedal unverändert in Position, wenn das Fahrzeug solcherart rekuperiert. Nicht so beim EQS, denn der steigt sich gewissermaßen selbst auf die Bremse, d.h. das Bremspedal zieht sich entsprechend der durch Rekuperation erzielten Verzögerung zurück. Wenn man dann zusätzlich auf die Bremse treten will, steigt man folglich zunächst ein Stück ins Leere, bis der Fuß das Pedal erreicht. Trifft er es, wird sofort sehr starker Bremsdruck aufgebaut, weil die Bremse ja bereits getreten ist und es keine sanfte Anfangsverzögerung gibt. Die Folge sind regelmäßig ein irritiertes Gefühl sowie ein unharmonischer Bremsvorgang.