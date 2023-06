Coca-Cola schützt wertvolle Ressource Wasser

Im Jahr 2015 war Coca-Cola das erste Fortune-500-Unternehmen, das das gesamte Volumen des in seiner globalen Getränkeproduktion verwendeten Wassers der Umwelt auch wieder zuführte - fünf Jahre früher als geplant. Seitdem tut Coca-Cola dies jedes Jahr. Wie kann man sich das vorstellen? Welche Maßnahmen sind dazu global betrachtet nötig, um dieses Ziel zu erreichen?

Unsere Wasserstrategie ist zentrales Element unseres Geschäfts und wird in allen Ländern, in denen wir tätig sind, zielstrebig umgesetzt. Dies reicht von Verbesserungen in unseren eigenen Betrieben, über unsere gesamte Wertschöpfungskette bis hin zu zahlreichen Umweltprojekten, die wir gemeinsam mit renommierten Umweltschutzorganisationen umsetzen. In Europa haben wir im Jahr 2021 der Natur 236 % des Wassers, das wir in unseren Getränken verwendet haben, durch 51 Projekte zurückgegeben.