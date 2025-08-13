Warum blinder Belgier immer nach Österreich kommt

Sein Herz schlägt für Rot-Weiß-Rot. Und das, obwohl seine Nationalfarben Schwarz, Gelb, Rot sind. Der Belgier Paul Possemiers (73) ist durch und durch ein Österreich-Fan. Jeden Sommer und Winter zieht es den unerschütterlichen Stammgast mit seiner Frau Greta ins Tiroler Ötztal. Einerseits lieben die zwei das mächtige Bergmassiv der Alpen mit dem Großglockner, andererseits wissen sie die nahezu endlose Weite der pannonischen Tiefebene zu schätzen – trotz Handicap.