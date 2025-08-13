Warum blinder Belgier immer nach Österreich kommt

Tirols imposante Bergwelt und der wildromantische Neusiedler See faszinieren ihn. Obwohl er nicht sehen kann, verschlägt es einen Touristen aus dem Herzen Europas seit 40 Jahren unentwegt nach Österreich, um bei Alpinwanderungen hohe Gipfel zu erklimmen und auf Radtouren die Tiefebene zu erkunden. Jetzt wurde der 73-Jährige geehrt.
Sein Herz schlägt für Rot-Weiß-Rot. Und das, obwohl seine Nationalfarben Schwarz, Gelb, Rot sind. Der Belgier Paul Possemiers (73) ist durch und durch ein Österreich-Fan. Jeden Sommer und Winter zieht es den unerschütterlichen Stammgast mit seiner Frau Greta ins Tiroler Ötztal. Einerseits lieben die zwei das mächtige Bergmassiv der Alpen mit dem Großglockner, andererseits wissen sie die nahezu endlose Weite der pannonischen Tiefebene zu schätzen – trotz Handicap.
