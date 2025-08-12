Der lange Weg nach Hause könnte viel kürzer sein

Auch Ihre Katze ist keine Ausnahme!

In den warmen Monaten häufen sich in ganz Österreich die Fälle vermisster und zugelaufener Katzen. Nicht nur, weil sie gerne auf Entdeckungstour gehen, sondern auch, weil sie von Fenstern, Balkonen oder Terrassen in die Tiefe stürzen. Dabei schreibt das österreichische Tierschutzgesetz seit 2005 vor, dass ab dem ersten Stock entsprechende Sicherungen angebracht werden müssen. Trotzdem melden sich beinahe täglich Menschen bei der „Krone“-Tierecke, weil ihre Katze hinuntergefallen ist – weil kein Netz installiert war oder es nicht gewartet wurde. Die OP-Kosten sind für viele unerschwinglich, und manche Tiere laufen nach dem Sturz schwer verletzt davon. So wird aus der Suche eine doppelte Sorge.