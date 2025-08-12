Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entlaufene Katzen

Der lange Weg nach Hause könnte viel kürzer sein

Tierecke
12.08.2025 17:01
„Holly“, „Merlin“, „Smithi“ und viele weitere Samtpfoten sind alle verbunden durch dasselbe ...
„Holly“, „Merlin“, „Smithi“ und viele weitere Samtpfoten sind alle verbunden durch dasselbe Schicksal: vermisst und verzweifelt gesucht.(Bild: Krone KREATIV/zVg)

Im Sommer verschwinden Katzen besonders häufig, oft auch, weil sie durch ungesicherte Fenster oder Balkone in die Tiefe stürzen. In unserem Beitrag finden Sie eine aktuelle Übersicht vermisster und zugelaufener Samtpfoten sowie wichtige Informationen, warum Chippen und Registrierung entscheidend für eine schnelle Wiedervereinigung von Tier und Halter sind.

0 Kommentare

Auf unserer Online-Seite „Krone“-Tierecke unter „Vermisste und zugelaufene Tiere“ reihen sich die Gesichter wie Suchplakate aneinander: „Charly“ mit seinem blauen Halsband, „Fräulein Brösel“, die scheue rote Samtpfote, Maine-Coon „Felix“, oder „Chino“, der nicht jedes Futter verträgt. Dutzende Katzen sind irgendwo zwischen Gärten, Straßen und Hinterhöfen verschwunden und hoffen darauf, endlich wieder nach Hause zu finden.

Auch Ihre Katze ist keine Ausnahme!
In den warmen Monaten häufen sich in ganz Österreich die Fälle vermisster und zugelaufener Katzen. Nicht nur, weil sie gerne auf Entdeckungstour gehen, sondern auch, weil sie von Fenstern, Balkonen oder Terrassen in die Tiefe stürzen. Dabei schreibt das österreichische Tierschutzgesetz seit 2005 vor, dass ab dem ersten Stock entsprechende Sicherungen angebracht werden müssen. Trotzdem melden sich beinahe täglich Menschen bei der „Krone“-Tierecke, weil ihre Katze hinuntergefallen ist – weil kein Netz installiert war oder es nicht gewartet wurde. Die OP-Kosten sind für viele unerschwinglich, und manche Tiere laufen nach dem Sturz schwer verletzt davon. So wird aus der Suche eine doppelte Sorge.

Sicherer Beobachtungsposten: Seit 2005 schreibt das österreichische Tierschutzgesetz vor, ...
Sicherer Beobachtungsposten: Seit 2005 schreibt das österreichische Tierschutzgesetz vor, Fenster, Balkone und Terrassen ab dem ersten Stock so zu sichern, dass keine Katze in die Tiefe stürzen kann.(Bild: Anna - stock.adobe.com)

Auf unserer Homepage sind alle aktuellen Vermisstenmeldungen – vielleicht taucht ein bekanntes Fellgesicht auf, vielleicht fällt Ihnen eine Katze auf, die Sie irgendwo gesehen haben. Ein kurzer Anruf, ein Foto, ein Hinweis beim Tierarzt: Jede Spur kann das Ende einer langen Suche sein.

Katze entlaufen – was tun?

  • Umgebung absuchen: Keller, Garage, Garten und Co. – Katzen verstecken sich gern in der Nähe.
  • Nachbarn bitten, auch nachzusehen und wenn möglich Türen offenzulassen.
  • Plakate mit Foto, Beschreibung und Telefonnummer in der Nachbarschaft aufhängen.
  • Vermisstenmeldung in sozialen Netzwerken teilen – „Krone“-Tierecke informieren.
  • Tierarzt & Tierheim: Melden, Beschreibung abgeben und regelmäßig nachfragen.
  • „Die Suche bei Nacht“: Katzen kommen meist erst nachts oder bei Ruhe aus ihren Verstecken. Suchen Sie daher nach Einbruch der Dunkelheit, idealerweise gegen Mitternacht, wenn die Geräuschkulisse besonders niedrig ist und Ihre Katze etwa das Scheppern von Trockenfutter in einer Box gut hören kann. Locken Sie sie mit vertrauten Geräuschen und erweitern Sie dabei den Suchradius.

Mikrochip als Schlüssel zur Wiedervereinigung
Leider sind viele Katzen immer noch nicht gechippt. Dabei ist der Mikrochip, kaum größer als ein Reiskorn und schmerzlos vom Tierarzt eingesetzt, der Schlüssel, um ein Fundtier schnell wieder mit seiner Familie zu vereinen. Sobald ein Lesegerät den Chip ausliest, liefert er weltweit eindeutig die Daten von Tier und Halter – vorausgesetzt, diese sind in der Heimtierdatenbank registriert.

Lesen Sie auch:
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
04.08.2025
Abstimmung in Brüssel
Doch striktere Regeln gegen illegalen Tierhandel
20.06.2025

Hebel gegen Tierleid
In Brüssel wird intensiv über eine Chip-Kennzeichnung für alle 127 Millionen Katzen in Europa diskutiert. Im Juni hat das EU-Parlament bereits eine Verordnung verabschiedet, die künftig für Hunde und Katzen eine Chip-Pflicht samt Registrierung vorsieht. Nun steht noch die Zustimmung des EU-Ministerrats aus. Befürworter wie „Krone“-Tierschutzexpertin Maggie Entenfellner sehen darin einen wichtigen Schritt im Kampf gegen Tierleid, illegalen Handel und das Streunerproblem. Und für entlaufene Katzen könnte sich der Weg nach Hause oftmals deutlich verkürzen.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Tierecke
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
216.582 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.965 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
122.271 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1138 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1071 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
959 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf