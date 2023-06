Schweine und Industrie machen uns zum Klimasünder

Eh klar, die Voest, ist man geneigt, auf diese Tatsache zu reagieren. Ja, stimmt: Die Industrie ist in Oberösterreich der Hauptverursacher von CO2. Allerdings tut die Voest schon seit Jahren alles dafür, dass die Stahlproduktion immer weniger schmutzig wird. Alleine 1,5 Milliarden Euro investiert sie bis 2027 in den Bau von zwei Lichtbogen- anstelle der umweltschädlichen Hochöfen. So viel Engagement würde man sich im „Autoland Österreich“ (© Kanzler Nehammer) auch von Infrastrukturpolitikern wünschen. Doch die treiben, wie in Oberösterreich, unverdrossen den Straßenbau voran - mit dem flapsigen Argument, das Beamen sei ja noch nicht erfunden.