Kuchl probt den Katastrophenfall

Anlaufstelle für die Bevölkerung im Ernstfall

Wenn der Strom für längere Zeit wegbleibt, wird das neu gebaute Jugendzentrum in ein Notzentrale umgewandelt. Bei der Registrierung am Eingang werden die Kuchler gefragt, was benötigt wird. Besonders Familien und ältere Personen sollen hier versorgt werden. In der Küche kann Babynahrung gewärmt werden. Ein Arzt soll eine Notfallordination aufbauen.