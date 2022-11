Welche Vorräte es im Notfall braucht

Wir wollen keine Verunsicherung auslösen, aber darauf hinweisen, dass jeder vorsorgen kann, um gelassener in eine Krisensituation hineinzugehen“, sagt Energie-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP). Dieser Tage geht an alle Haushalte in Salzburg eine Broschüre des Zivilschutzverbandes mit wichtigen Informationen für Krisenfälle.