Nächste Stau-Welle kündigt sich an

26 Kilometer Stau zwischen dem Knoten Salzburg und dem Ofenauer Tunnel Richtung Villach - es war nur ein Beispiel des Verkehrschaos, das zu Pfingsten herrschte. Jetzt steht mit Fronleichnam am Donnerstag wieder ein verlängertes Wochenende an. Was viele dazu verleiten wird, einen Kurztrip Richtung Süden zu unternehmen. Dazu enden für die deutschen Nachbarn die Pfingstferien.