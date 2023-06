Salzburger Milchbauer: „Wir sind dem ausgeliefert“

Franz Huber vom Bauernhof Neubauer in Salzburg kann seinen Liter Milch momentan für 54 Cent verkaufen.Das sind sechs Cent weniger als noch Anfang des Jahres. „Das war aber auch der Höchstpreis“, sagt Huber. „Das gab es vorher nie.“ Weil alles teurer war, zogen auch die Preise für die Milch an. Am Ende steht für die Landwirte trotzdem kein Plus: „Die Strom- und Reparaturkosten sind so hoch, dass ich davon nichts habe“, sagt Gumpinger vom Erentrudishof. Der Preisdruck lastet also weiter auf den Milchbauern.