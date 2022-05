Salzburg Milch: Keine Fusion mit Gmunder Molkerei

Die bestehende Kooperation der Gmundner Molkerei mit der Firma Milchwerke Jäger aus Haag in Oberbayern (Deutschland) soll nun auch gesellschaftsrechtlich vertieft werden. Das hat der Vorstand und Aufsichtsrat der Molkerei in einer Sitzung am Freitag entschieden, wie es in einer Aussendung der Molkerei hieß. Eine zunächst angedachte Fusion mit der SalzburgMilch ist damit kein Thema mehr.