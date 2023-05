So will die EU ihr Korruptionsproblem lösen

Das EU-Parlament will noch vor den nächsten EU-Wahlen im Juni 2024 seine Antikorruptionsregeln verschärfen und die Transparenz im Umgang mit Lobbyisten erhöhen. Man habe sich in fast allen Punkten auf tragfähige Kompromisse geeinigt, sagte SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder in Brüssel, wo am Donnerstag die Ausschuss-Abstimmung ansteht.