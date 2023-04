Eva Kaili aus Haft in Hausarrest überstellt

Doch im Moment überwiegt bei ihr die Freude: „Meine Tochter wartet auf mich, und ich bin sehr glücklich, dass ich sie wiedersehen kann“, sagte Kaili zu Journalisten zum Wiedersehen mit ihrem zweijährigen Kind. Sie äußerte sich in ihrer Muttersprache Griechisch und auf Englisch, als sie in einem schwarzen Mercedes mit getönten Scheiben vor ihrer Wohnung unweit des Europaparlaments in Brüssel vorfuhr (siehe Video oben). Kaili gilt als das Gesicht des Korruptionsskandals namens „Katargate“. Die Ermittler werfen der früheren Fernsehmoderatorin vor, Geschenke und Schmiergeld aus Katar angenommen zu haben. Kaili bestreitet die Vorwürfe.