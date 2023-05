Jüngste Ortschefin Österreichs ist unter der Haube

In Wallfahrtskirche läuteten Hochzeitglasglocken

Nun wurde am Hochzeitshof Huber zu Laah in Wolfern geheiratet. „Die Wallfahrtskirche in Maria Laah ist der ideale Ort für kleine Hochzeitsgesellschaften, und der angrenzende Hochzeitshof von Nicole Steinmayr eine traumhafte Location für eine tolle Feier. Es war einfach wunderbar. Und uns war es besonders wichtig, dass der Tag für uns und auch unsere Hochzeitsgesellschaft möglichst ruhig und entspannt verläuft“, so die überglückliche Braut.