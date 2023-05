Volksbildungs-Förderungen als Polit-Geldquelle

NEOS üben trotzdem vehement Kritik

NEOS-Klubobmann Felix Eypeltauer kritisiert, dass, wie dem Folgebericht zu entnehmen sei, auch weiterhin geheime Fördervergaben an Einrichtungen der anderen Parteien gehen: „Die wesentlichen Kritikpunkt im LRH-Bericht des letzten Jahres waren die intransparente und willkürliche Vergabe von Förderungen an so genannte Bildungseinrichtungen politischer Parteien. ÖVP, FPÖ, SPÖ und GRÜNE teilen sich hier seit Jahren einen Steuergeldkuchen auf, der zwar das Mascherl ‚Volksbildung‘ hat, aber in Wahrheit zusätzliche Parteienförderung darstellt. Nun, ein Jahr später, ist noch immer keine Richtlinie dazu da. Wer erhält warum wie viel? - das weiß damit weiterhin nur der Landeshauptmann und seine Kolleg:innen.“