Volksbildung ist für Politik Selbstbedienungsladen

Zehnmal so viel für politische Einrichtungen

In Summe waren die Aufwendungen des Landes für die mit „politischen Mitteln“ von den Regierungsparteien ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne zu fördernden Einrichtungen fast doppelt so hoch wie die Aufwendungen für Förderung von politikferneren allgemeine Erwachsenenbildungseinrichtungen (4,5 Mio. Euro). Doch die Durchschnittswerte zeigen die enorme Bevorzugung der politischen „Volksbildner“ noch besser: Eine Einrichtung, die mit „politischen Mitteln“ gefördert wurde, erhielt - bei einer großen Bandbreite bezogen auf einzelne Einrichtungen - mit durchschnittlich 300.000 Euro pro Jahr etwa zehnmal so viel wie eine der allgemeinen Erwachsenenbildung.