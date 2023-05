Naschenweng und Kaiser live am VIP-Tisch erleben

Tickets für VIP-Tisch gewinnen!

Denn die „Kärntner Krone“ verlost jeweils einen VIP-Tisch für 8 Personen für die Open-Air-Konzerte von Roland Kaiser (Samstag, 1. Juli) und Melissa Naschenweng (Sonntag, 2. Juli)! Das Konzert wird übrigens das einzige sein, das Melissa Naschenweng heuer in Kärnten geben wird. Wer also Roland Kaiser oder Melissa Naschenweng am Wörthersee erleben will, findet das Teilnahmeformular hier.