Weiter Wirbel um das Geburtshaus von Adolf Hitler

Wiedererkennungswert „brechen“

Es gehe darum, mit einer Neugestaltung den Wiedererkennungswert und die Attraktivität des Hauses als Tourismusort für Neonazis zu brechen, so Rathkolb. Gleichzeitig komme eine demokratiepolitisch zentrale Ausbildungsstätte für die zweite Republik in das Geburtshaus, sprach der Historiker von einer „doppelten Herangehensweise“. Vor allem oberösterreichische Polizisten sollen in Zukunft dort zum Thema Menschenrechte geschult werden, das Haus aber der Exekutive in ganz Österreich als Schulungszentrum offenstehen.