Kerzen zu Hitlers Geburtstag in Braunau entzündet

Zivilstreife schritt ein

Und dennoch gibt es heute immer noch Menschen, die diesem Schlächter huldigen. So wie jene beiden Neonazis, die am Mittwoch gegen 13.15 Uhr dabei beobachtet wurden, wie sie am Fensterbrett des sogenannten „Hitler-Geburtshauses“ in Braunau zwei Grabkerzen platzierten und anzündeten. Eine Zivilstreife beobachtete das provokante Treiben der einschlägig amtsbekannten Männer und beendete dieses sofort.