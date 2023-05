Staatsmeister mit fünf Bestmarken und einem Faller

Hürden-Faller

So großartig der Samstag lief, so bitter startete der Sonntag. „Über die 110 Meter Hürden blieb ich gleich an der ersten Hürde hängen“, schildert Niklas, der seit zweieinhalb Jahren in Wien Sporttechnologie studiert und von Herwig Grünsteidl gecoacht wird. Ein „Nuller“, der ihn um alle Chancen auf eine neue Bestleistung brachte. „Danach war ein wenig die Luft raus“, erklärt Voss, der im finalen 1500-Meter-Lauf in 4:45,20 Minuten aber nochmals ein Ausrufezeichen setzte und fast zehn Sekunden unter seiner Bestzeit blieb. „Alles in allem bin ich zufrieden, da ich gesehen habe, dass meine Form passt! Die Saison hat ja gerade erst angefangen“, sagt der Götzner, der als Fernziel die 7000 Punkte anpeilt.