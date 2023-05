Lavanttaler Retter umrundeten 39 Mal die Erde

Ehrungen für zahlreiche Mitarbeiter

Das Dienstjahreabzeichen in Gold für die 30-jährige Mitarbeit ging an Sigi Krobath. Für ihre 40-jährige Mitarbeit wurde Adele Dobernig, Emil Ehart, Franz Futtelnig geehrt. Hervorzuheben sei auch die Verleihung einer Bronzenen Verdienstmedaille für die hervorragende Zusammenarbeit mit Bezirkshauptmann Georg Fejan. Der vielseits bekannte Dietmar Töferl wurde nach über 35 Jahren als beruflicher Mitarbeiter in die Pension und damit auch in die Freiwilligkeit überstellt.