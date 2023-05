Klassiker & Premieren: Treffen der Design-Giganten

Automessen haben es in den letzten Jahren besonders schwer, in der öffentlichen Meinung zu bestehen. Sogar die IAA (seit 2022 in München zu Hause) stellt mittlerweile mehr Fahrräder als Autos aus. Doch in München will sich nun ein weiteres Automobil-Format einen Namen machen und etablieren: Der jüngst erstmals veranstaltete „Car Design Event“ brachte eine Reihe hochkarätige Autodesigner zusammen - und dazu eine Menge begehrenswerter Autos und Studien.