Genesis bringt dieses coole Cabrio nach Österreich

GV80 Coupé schon im Herbst

Ebenfalls in München stand das Coupé-SUV Genesis GV80 Coupé Concept, die direkt von der Weltpremiere auf der New York Auto Show in die bayerische Landeshauptstadt gebracht wurde. Es handelt sich dabei um die sportliche Variante des SUVs GV80, die schon die neue - von der X-Trilogie inspirierte - Optik der Baureihe trägt. Das GV80 Coupé geht noch in diesem Jahr in Serie.