82-Jähriger als Opfer: „Sie kennt keine Grenzen“

300 Euro von der Großmutter gefordert

Ende Februar besuchte sie die 26-Jährige im Pensionistenheim. „Ich bin, wie öfter, Geld holen gegangen“, erklärt die junge Frau. „Wofür?“, interessiert die Richterin – „Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen.“ 300 Euro wollte sie von ihrer Großmutter. So viel Geld hatte die betagte Frau aber nicht in ihrem Heimzimmer. „Dann ist es lauter geworden. Ich wollte für das restliche Geld nicht noch einmal zu ihr kommen“, so die 26-Jährige.