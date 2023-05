McLaren Artura: Sex-Appeal trotz Hybrid-Antrieb

31 Kilometer rein elektrisch

Gemütlicher geht es zu Werke, wenn man sich im Elektromodus befindet, was auch nach jedem Neustart der Fall ist. In diesem Fall reicht der Vortrieb offiziell nur bis 130 km/h (laut Tacho sind es 140 km/h, in echt also rund 135 km/h). Die WLTP-Reichweite beträgt so 31 Kilometer, dann muss der 7,4-kWh-Akku wieder an die Wallbox, um sich in zweieinhalb Stunden wieder aufladen zu lassen.