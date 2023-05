Kontrolle verloren: Frau stürzt mit Pkw in Bach

Ereignet hat sich der Unfall gegen 13.30 Uhr. Die 70-Jährige fuhr auf der B170 in Brixen im Thale in Richtung Kitzbühel. „Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug“, heißt es von der Polizei. Sie geriet auf ein angrenzendes Feld und in weiterer Folge über eine Böschung.