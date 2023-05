In Kletterhalle abgestürzt und schwer verletzt

Während die Mutter gegen 11.50 Uhr in der Kletterhalle in der Gemeinde Dellach aufstieg, wurde sie von ihrer Tochter mit einem sogenannten Autotuber und einem Karabiner, der am Hüftgurt der 14-Jährigen angebracht worden war, gesichert. „In ungefähr zehn Metern Höhe verlor die 39-Jährige vermutlich die Kraft, weshalb sie sich zum Ausruhen in das Seil setzte“, erklärt ein Polizist. Doch anstatt dort zu verharren, donnerte die Frau auf den Hallenboden und verletzte sich dabei schwer.