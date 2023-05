Betrunkener ging nach Streit auf Polizisten los

Eigentlich sollten die Beamten deeskalieren, als sie an der Wohnung in Klagenfurt eintrafen. Ein 47-Jähriger war im Streit durchgedreht, hatte seine 50-jährige Frau ins Gesicht geschlagen und an den Haaren gerissen. Nachdem die Nachbarn die Polizei alarmierten, wartete der Klagenfurter aber bereits im Stiegenhaus.