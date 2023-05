Strompreishilfe für die Industrie kommt recht spät

Rasche Umsetzung notwendig

LH Thomas Stelzer (ÖVP) zeigt sich hin- und hergerissen zwischen Lob und Ungeduld: „Die Doppelbelastung aus hohen Energiekosten und über den Strompreis indirekt verrechneten CO2-Kosten ist eine echte Bedrohung für die Zukunft des Wirtschafts- und Industriestandorts Oberösterreich. Es ist daher umso erfreulicher, dass die Bundesregierung in einem ersten Schritt die angekündigte Strompreiskompensation für energieintensive Unternehmen für das Jahr 2022 auf den Weg bringt. Entscheidend ist nun eine rasche Umsetzung.“ Es brauche aber eine Verlängerung dieser Maßnahme, wie bereits in den meisten EU-Staaten beschlossen. Nur so könnten tausende Arbeitsplätze nachhaltig abgesichert werden.