Mann zu Unrecht auf der Anklagebank

Mit schweren Vorwürfen sah sich ein rechtschaffender Südburgenländer konfrontiert. Im Jahr 2022 zeigte ihn seine Ex-Frau an. Er habe sie und ihre Tochter (seine Stieftochter) im Jahr 2015 (damals war das Mädchen neun Jahre alt) mit Benzin übergossen und gedroht, sie anzuzünden. Das habe die Frau auch der Polizei, die damals wegen eines Streits zum Haus des Ehepaares gerufen wurde, gesagt. 2019 habe er seine mittlerweile 15-jährige Stieftochter außerdem geschlagen. Und so fand sich der heute 47-Jährige in Eisenstadt vor Richterin Karin Knöchl wieder. Die Staatsanwaltschaft - vertreten durch eine junge Rechtspraktikantin - warf dem Mann das Vergehen der gefährlichen Drohung und der Körperverletzung vor. Verteidiger Martin Behal replizierte, dass sein Mandant unschuldig sei.