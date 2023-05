Digitalisierung auf dem Bau schreitet weiter voran

Spätestens mit der Künstlichen Intelligenz „ChatGPT“ sind vereinfachte Arbeitsprozesse und Digitalisierung in aller Munde. Zweiteres war das große Thema beim diesjährigen Tiroler Bautag, der unter der Moderation von Paul Tesarek in der Werkhalle der BAUAkademie in Innsbruck stattfand. „Wir haben uns in den letzten sieben Jahren äußerst positiv entwickelt, stehen aktuell allerdings vor großen Herausforderungen – Klimawandel, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, strenge Kreditvergaberichtlinien und die Kostenentwicklung werden uns noch viel abverlangen“, sagte Landesinnungsmeister Anton Rieder.