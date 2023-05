WAC verpflichtet Flügelflitzer von Klagenfurt

Florian Rieder spielt kommende Bundesliga-Saison für den WAC. In der laufenden Saison brachte es der Rechtsfuß bisher auf 23 Einsätze für Rivale Austria Klagenfurt, in denen er vier Tore und zwei Vorlagen beisteuerte. Der gebürtige Innsbrucker durchlief seine Jugendausbildung in Tirol und kam beim FC Wacker Innsbruck in der Saison 2018/19 zu seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga.