„Die Linzer Digital-Uni muss zurück an den Start“

Querelen im Gründungskonvent

Der Rektor der Universität für Angewandte Kunst in Wien, Gerald Bast, legte sein Mandat im Konvent einen Tag vor den Hearings zurück, drei Mitglieder enthielten sich bei der Abstimmung wegen Befangenheit. Nach der Entscheidung für die Grazer TU-Professorin Stefanie Lindstaedt trat der vom Land Oberösterreich entsandte Fabasoft-Chef Helmut Fallmann zurück und richtete eine Aufsichtsbeschwerde an das Ministerium. Seitdem bestätigen bzw. widerlegen Juristen in beauftragten Gutachten - mittlerweile liegen drei vor - die Rechtmäßigkeit der Bestellung.