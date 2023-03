Was? Eine Frau? Und noch dazu keine Unsrige!

Lukas wäre ein Unsriger gewesen

Keine Frage, der 53-jährige Professor für Zivilrecht hat sich seine Meriten erworben: als Rechtswissenschaftsdekan an der JKU, als Rechtsgutachter in der Causa Eurofighter, als Berater der Stadt Linz in der Swap-Affäre. Mit Lukas hätten LH Thomas Stelzer und Co. in der neuen Uni jemanden gehabt, von dem sie wissen, wie er tickt, einen von ihnen, einen Unsrigen.