Umstrittene Wahl der Gründungsrektorin bestätigt

Entscheidung am Dienstag übermittelt

Seither hat sich das Ministerium mit der Aufsichtsbeschwerde befasst und ist jetzt zu folgendem Schluss gekommen: „Nach sorgfältiger Prüfung der Beschwerde und der Sichtung der umfassenden Stellungnahme des Gründungskonvents wird festgehalten, dass es keine aufsichtsbehördliche Aufhebung der Wahl der Gründungsrektorin durch den Gründungskonvent geben wird“, heißt es in einer Aussendung aus dem Kabinett von Minister Martin Polaschek (ÖVP). Die Entscheidung sei Fallmann am Dienstag übermittelt worden.