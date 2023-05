Lage bleibt stabil: 321.121 Personen ohne Job

Er präsentierte heute auch den BIP-Indikator der OECD, der die aktuelle wirtschaftliche Aktivität in Relation zur Aktivität der Vergleichswoche im Vorjahr in Vergleich setzt. „Laut OECD war das BIP in der Woche von 23. bis 29. April 2023 um 1,3 Prozent höher als in der entsprechenden Woche des Vorjahres 2022. Ebenso ist es positiv, dass die Europäische Kommission mit ihrer gestern erschienenen Wirtschaftsprognose für Österreich vorsichtig optimistisch bleibt“, so der Arbeitsminister am Dienstag in einer Aussendung.